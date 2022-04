Approfitta delle concitate fasi di un soccorso per rubare il cellulare a un ragazzo colto da malore mentre questo sta per essere caricato in ambulanza. È successo ieri verso le 21 in via Roma a Cagliari quando una Squadra Volante della Polizia è stata contattata dai paramedici del 118 che stavano soccorrendo due giovani fratelli colti da malore per un abuso di sostanze alcoliche.

Uno dei soccorritori ha infatti segnalato che – mentre svolgevano il primo intervento di soccorso ai due minori – un terzo uomo si è avvicinato prodigandosi ad aiutare gli stessi paramedici per caricare i ragazzi all’interno dell’ambulanza. Contemporaneamente l’uomo, con vistosi tatuaggi sul collo e sul viso ha sfilato il cellulare di uno dei ragazzi dalla giacca con la scusa di chiamare i genitori ma, approfittando degli attimi di concitazione e di lavoro degli operatori, si è dato alla fuga dirigendosi verso la vicina piazza Matteotti.

I poliziotti hanno iniziato la ricerca dell’uomo intercettandolo in una via poco distante. Sottoposto a controllo nella tasca dei pantaloni è stato trovato un cellulare di cui non sapeva fornire spiegazioni circa il suo possesso. L’uomo, un 41enne cagliaritano, con precedenti di polizia è stato accompagnato in Questura e al termine degli accertamenti è stato indagato in stato di libertà per furto aggravato. Nel contempo, un altro equipaggio ha raggiunto i due minori al pronto soccorso attendendo l’arrivo della madre che dopo essere stata informata di quanto accaduto, ha riconosciuto il cellulare del figlio diciassettenne.

