La Ferrari quest’anno vola. Un super Charles Leclerc vince anche a Melbourne, allungando nel Mondiale grazie al ritiro di Verstappen: sul podio Perez e Russell. Intanto, in attesa della prossima gara di campionato, prevista tra due settimane a Imola, Leclerc si gode la vittoria festeggiando con una mozzarella made in Sardegna (o quasi).

Tra i professionisti chiamati in questi giorni a fornire l’alimentazione dei piloti della casa di Maranello, infatti, a Melbourne c’era anche Marco Frau, di Aritzo. Da tempo residente in Australia, Frau mostra con orgoglio la mozzarella prodotta dallo stabilimento in cui lavora. Che è stata apprezzata da tutto lo staff Ferrari, e porta nel cuore il segreto delle ricette della tradizione sarda.

