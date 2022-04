In occasione dei cinque referendum abrogativi sulla Giustizia previsti per domenica 12 giugno, gli elettori iscritti all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (AIRE) che volessero esercitare l’opzione per il voto in Italia, avranno tempo fino a domenica 17 aprile, per far pervenire relativa comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza.

Il modulo da utilizzare, oltre che sul sito del Comune di Cagliari e allegato al presente comunicato, è disponibile sui siti della rappresentanze diplomatiche italiane.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli indirizzi: elettorale@comune.cagliari.it – elettorale@comune.cagliari.legalmail.it – protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it.

