Nel Gran Premio d’Australia, tra i professionisti chiamati a fornire l’alimentazione dei piloti della casa di Maranello, a Melbourne c’era anche Marco Frau, di Aritzo.

Da tempo residente in Australia, Frau racconta questa esperienza, che è stata apprezzata da tutto lo staff Ferrari.

“È stata una esperienza indimenticabile e soprattutto una bellissima soddisfazione” dice a Cagliaripad, “sono stato scelto come addetto alla trasformazione del latte in tutta l’Australia per farà la dimostrazione della mozzarella dal vivo dalla stracciatura alla parte finale”.

Marco Frau racconta con orgoglio ed entusiasmo quella giornata: “In quel momento ho portato fuori tutto me stesso creando forme nuove da bocconcini ripieni di ricotta a quelli con olive peperoni e salami, crema, burrate, nodini e treccine e sfoglie ripiene con mortadella ricotta pesto ecc”.

Il momento più bello è stato quello dei saluti. “Tutti si sono messi in piedi rivolgendomi un caloroso applauso e invocando il mio nome come nel film Il Gladiatore” dice Marco Frau “giuro che è stata una soddisfazione enorme non solo per me, ma per tutta la Sardegna. Tutti loro sapevano che ero sardo”.

