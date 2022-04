Perché Cagliari fu bombardata dalle truppe Alleate nel 1943? Lo spiega un film, in uscita il 12 maggio in tutte le sale del mondo, che racconta bene l’Operazione Mincemeat, lo stratagemma inglese usato nel 1943 per depistare Hitler e i nazisti sullo sbarco in Sicilia. Nel cast sarà presente il premio Oscar Colin Firth

L’operazione “Mincemeat” (in inglese, la carne macinata) fu il piano segreto ideato nella primavera del 1943 dai servizi segreti britannici per far credere al Terzo Reich che le truppe Alleate sarebbero sbarcate in Sardegna e in Grecia.

Il film che racconta l’operazione si intitola “L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat”, con la regia firmata da John Madden e protagonista Colin Firth (premio Oscar 2010 per “Il discorso del re”) nei panni di Ewen Montagu, l’ideatore del progetto (sembra suggerito da Ian Fleming, lo scrittore papà di James Bond, anch’egli arruolato nel servizi segreti britannici), pensato come uno stratagemma per “coprire” il vero luogo dello sbarco di inglesi e americani, avvenuto – com’è noto – in Sicilia.

Nel cast, oltre a Colin Firth, anche altri due attori britannici, Matthew MacFayden e Kelly Macdonald.

