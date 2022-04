In mattinata sono arrivate diverse segnalazioni da parte degli utenti di tutta Italia riguardo un blocco momentaneo dei pagamenti elettronici.

In particolare, il problema riguarderebbe bancomat e carte di credito di Intesa Sanpaolo, UniCredit, Poste Italiane, Bnl Bnp Paribas, che verrebbero rifiutati dagli apparecchi pos di varie attività commerciali. Per ora i prelievi dagli sportelli automatici degli stessi istituti di credito sembrerebbero essere coinvolti in minima parte.

A segnalare il fatto è il sito Downdetector, che raccoglie appunto le segnalazioni dei problemi riscontrati dalle principali banche.

Le cause sono ancora da accertare, ma potrebbe trattarsi di un problema tecnico o di un aggiornamento dei sistemi. Non si esclude, in ogni caso, un eventuale attacco da parte di hacker.

