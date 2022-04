Un motociclista è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto questa mattina, alle 12 circa, sulla provinciale 59bis, nei pressi di Baja Sardinia.

L’uomo, in sella alla sua moto, è andato a sbattere contro un’auto, riportando gravi ferite. Sul posto il personale del 118 che ha trasportato il motociclista con l’elisoccorso verso l’ospedale di Olbia.

I Vigili del fuoco di Arzachena che hanno messo in sicurezza la zona dell’incidente. Ora si indaga per accertare le cause dello scontro tra i due mezzi.

