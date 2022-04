Il personale della Sezione Infortunistica Stradale del Corpo di Polizia Locale di Cagliari è intervenuto nella tarda serata di oggi a Pirri per il rilievo di un sinistro stradale che ha visto coinvolti una bicicletta e un autoveicolo in sosta. Dopo aver terminato i rilievi del sinistro stradale e acquisito le testimonianze delle persone che avevano assistito ai fatti gli agenti si sono attivati per la ricerca del responsabile. Grazie agli elementi raccolti e seguendo la direzione indicata dai testimoni sono riusciti a rintracciare il ciclista. Lo stesso, con andatura incerta, zigzagava e rovinava al suolo. Gli agenti, dopo aver verificato gli elementi raccolti, identificato il ciclista e accertato il suo coinvolgimento nel sinistro stradale avvenuto poco prima, avendo ragionevoli sospetti dello stato di alterazione psicofisica dello stesso, lo hanno sottoposto agli accertamenti che hanno evidenziato un tasso alcolemico 4 volte superiore ai limiti di legge. Per il conducente del velocipede è scattata la denuncia.

