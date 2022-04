Stanotte alle quattro, a Quartu Sant’Elena, in Viale Colombo, è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza, una 36enne di Villacidro, domiciliata a Quartu, impiegata, incensurata, e un 25enne di Monserrato, studente, anch’egli incensurato.

A seguito di un sinistro stradale con soli danni ai mezzi, mentre erano alla guida, sottoposti al test dell’etilometro sono risultati essere entrambi positivi all’alcol, evidenziando rispettivamente un tasso di 2,39 grammi per litro e 1,44 grammi per litro.

I relativi documenti di guida sono stati ritirati dai militari operanti, mentre entrambi gli automezzi sono stati sequestrati e affidati ai medesimi conducenti in custodia giudiziale.

Le autorità giudiziaria e amministrativa sono state informate per gli aspetti di rispettiva competenza.

Soltanto due giorni fa, nella notte del 18 aprile, si è verificato un episodio analogo, sempre in Viale Colombo.

