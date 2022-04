Un incidente, fortunatamente senza conseguenze, si è verificato questa notte a Quartu Sant’Elena, in viale Colombo. Due auto si sono scontrate senza gravi conseguenze e i due conducenti, non riuscendo a mettersi d’accordo per compilare il Cid da presentare alle compagnie di assicurazione, hanno pensato bene di chiamare i Carabinieri. Dagli inevitabili rilievi i militari hanno però appurato che entrambi i conducenti, reduci evidentemente dai bagordi della Pasquetta, stavano guidando in stato di ebbrezza. Dai test è emerso che la donna che era alla guida di una delle due vetture aveva un tasso alcolico addirittura di quasi cinque volte superiore al limite di legge, mentre l’uomo che guidava l’altra auto si è limitato ad un tasso di quasi tre volte superiore alla norma. Per i due è inevitabilmente scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il sequestro delle auto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it