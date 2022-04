Nasce in Sardegna la prima e unica acquavite di ghiande. Si chiama Làndhe e l’ha inventata l’imprenditore gallurese Fabio Depperu.

Un prodotto del genere non poteva che nascere tra le sugherete del Limbara e dai saperi della tradizione. “Da secoli le ghiande, ricchissime di proprietà, venivano usate per l’alimentazione”, ha raccontato all’ANSA l’imprenditore, che ha incominciato a produrre l’acquavite nella sua azienda agricola Frutti di Bosco e Distilleria Arsura di Tempio Pausania dopo una lunga ricerca portata avanti con il supporto tecnico dell’Università di Scienze e Tecnologie Agroalimentari di Udine. Oltre l’acquavite alle ghiande la distilleria gallurese sta lavorando sulla messa in produzione di altri due distillati unici al mondo: il primo è composto con sei frutti di bosco (mirtilli, ribes bianco e rosso, uva spina bianca e rossa, more senza spine) e l’altro si basa su un altro prodotto caratteristico dell’isola: l’acquavite di corbezzolo.

