La Città Metropolitana informa che a seguito di una rimodulazione del programma dei lavori di manutenzione straordinaria, il Parco di Monte Claro sarà regolarmente aperto al pubblico la mattina di giovedì 28 aprile, a partire dall’orario di apertura consueto (ore 7).

Per andare incontro alle esigenze dei cittadini, anche in considerazione della festività di Sa Die de Sa Sardigna, la Città Metropolitana di Cagliari ha concentrato nella mattinata odierna i lavori originariamente annunciati per mercoledì 27 e giovedì 28 aprile.

