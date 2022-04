“Andare in tour in Europa, cantare le canzoni all’estero insieme al pubblico che parla altre lingue mi dà una felicità immensa. La musica viaggia al di là delle barriere linguistiche e culturali, unisce tutti e lo scambio che avviene dal vivo lo conferma”, dice Mahmood al termine del concerto al Bataclan di Parigi per il suo tour estivo.

Nel mezzo, ci sarà anche l’Eurovision song contest a Torino, dove con Blanco e “Brividi”, vincitrice al Festival di Sanremo, rappresenterà l’Italia.

“L’Italia non può vincere due anni di fila… Anche con il calcio è andata così: nel 2020 la vittoria e quest’anno fuori”. Il cantante di origini sarde, tifa per l’Ucraina. “Quello che sta accadendo – ha aggiunto – non vale la vittoria di 20 Eurovision. Quindi se potesse essere d’aiuto farei vincere l’Ucraina”.

