Una donna di 63 anni morta, il nipotino di 9 anni in fin di vita, il padre del bambino e la sorella maggiore feriti. E’ il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera dopo le 20 sulla autostrada A 14 all’altezza di Bologna che ha coinvolto una famiglia cagliaritana che viaggiava in camper sulla Bologna-Taranto.

Ad originare la tragedia sarebbe stata una foratura. L’autista del camper, secondo i primi accertamenti avrebbe accostato nella corsia di emergenza per cambiare la gomma bucata quando il mezzo è stato travolto all’improvviso da un tir che arrivava a tutta velocità. Nello schianto è morta la moglie dell’autista, Palmira Pizzanti, di 63 anni, mentre il loro nipotino, un bimbo di 9 anni, è ora ricoverato in pericolo di vita all’ospedale Maggiore di Bologna. Oltre alla nonna e al nipotino tra le lamiere sono rimasti incastrati anche il padre del bambino e la sorella maggiore (12 anni), entrambi feriti ma in maniera non grave. Il nonno, che era sceso dal camper, è rimasto illeso. Ferito, ma non in gravi condizioni, il conducente del tir, un italiano di 48 anni.

