A partire dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani, sabato 7 maggio 2022, sarà in vigore un Avviso di Allerta Meteo con codice Giallo – Criticità Ordinaria per rischio idraulico e idrogeologico per temporali. Secondo quanto disposto nell’Avviso della Protezione Civile, dal pomeriggio di oggi e fino alla serata di domani, si prevedono precipitazioni con cumulati localmente elevati in 24 ore sulla Sardegna Orientale e Meridionale. Saranno inoltre possibili rovesci o temporali forti, isolati sulla Sardegna Orientale nella giornata di oggi e su quella Meridionale su quella di domani.

Le piogge e i temporali previsti in queste ore hanno portato il Dipartimento di Protezione Civile regionale a diramare contestualmente all’Allerta Meteo, un Bollettino di Condizioni Meteorologiche Avverse in vigore dalle 14 di venerdì 6 alle 20 di sabato 7 maggio 2022.

