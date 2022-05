Nella sua casa a San Michele aveva due buste di plastica con circa 350 gr di marjuana e 75€ in contanti, quale probabile provento della vendita della droga. Per questo nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha arrestato un cagliaritano di 58 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente durante il servizio di controllo del territorio e prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti. Questi controlli, intensificati nelle zone dove è maggiormente insistente tale fenomeno, hanno portato i poliziotti all’abitazione dell’uomo, già noto agli stessi operatori per i suoi numerosi precedenti di polizia in materia di spaccio di droga.

