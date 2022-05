Sono iniziati ieri i lavori di demolizione delle ceppaie di Pino presenti in via Italia a Pirri. Al termine dell’intervento, nelle prossime settimane si procederà con la messa a dimora di oltre 20 esemplari di Pinus pinea, che sostituiranno gli esemplari schiantati e/o abbattuti a seguito del nubifragio dello scorso mese di novembre. Al fine di restituire piena continuità all’alberata di Via Italia, durante i lavori di messa a dimora si procederà inoltre a colmare i vuoi relativi agli esemplari di Pinus schiantati e/o abbattuti precedentemente al novembre 2021.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it