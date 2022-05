Tre auto sono state bruciate in un rogo scoppiato questa notte a Sant’Elia. In seguito ad alcune segnalazioni pervenute al numero di emergenza 115, i Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti poco prima delle 23 della notte di ieri per l’incendio di tre autovetture in sosta in via Schiavazzi nei parcheggi adiacenti ad una palazzina del complesso condominiale Bodano nel quartiere di Sant’Elia a Cagliari.

La sala operativa ha inviato sul posto la squadra terra di pronto intervento “4A” del distaccamento cittadino portuale di Cagliari con il supporto di un’autobotte giunta dalla sede centrale di viale Guglielmo Marconi. Gli operatori giunti sul posto hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area evitando la propagazione delle fiamme ad altri veicoli in sosta adiacenti agli appartamenti della palazzina adiacente. Al termine delle operazioni i Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato per accertamenti e indagini di loro competenza.

