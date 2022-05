L’autorizzazione ufficiale della terza spiaggia adibita all’accoglienza e al ritrovo dei nudisti e naturisti non manca qualche polemica relativa alla mancanza di spazi simili nel Cagliaritano. Is Benas, la new entry, si trova al centro della Sardegna, nel Comune di San Vero Milis. Così come (anche spostata verso sud) la parte terminale della spiaggia di Piscinas, che con i suoi ampi spazi è considerata la spiaggia per nudisti più grande d’Europa. La terza spiaggia naturista è invece nel nord Sardegna, a Porto Ferro, in provincia di Sassari. La polemica – riportata dalla Pagina FB Parliamo di Cagliari – riguarda il Cagliaritano dove viceversa non esiste una spiaggia da destinare ad un turismo che normalmente arriva dal nord Europa ed ha notoriamente un alto budget di spesa.

Come è noto a Cagliari i naturisti hanno sempre scelto la solitudine della scogliera di Cala Fighera che però da parecchio tempo è quasi inaccessibile per motivi di sicurezza.

“A Cagliari preferiamo non mettere in sicurezza il costone per evitare che la usino com’era ormai prassi i naturisti – si legge su FB -. A Barcellona addirittura questi spazi sono dentro la città stessa e nessuno si scandalizza”.

“È l’ennesima occasione persa per la città. Oltre che un servizio assente per cittadini e turisti”, scrive la consigliera comunale di Cagliari Giulia Andreozzi.

Eppure, come sostengono le associazioni Sardegna Naturista e ANITA, che hanno portato avanti la richiesta con il comune di San Vero Milis, il turismo naturista consapevole offre grandi prospettive economiche. Oltre le spiagge riconosciute, spesso e volentieri i naturisti sono costretti ad usufruire le spiagge più nascoste per praticare il nudismo in zone appartate. I luoghi più frequentati sono Porto Liscia, a ovest di Santa Teresa di Gallura, la spiaggia di Feraxi, a Muravera, Mari Pintau a Quartu Sant’Elena; la spiaggia di Orrì a Tortolì; Capo Carbonara vicino a Villasimius e la Spiaggia dell’acqua dolce raggiungibile dal porto di Cala Gonone.

