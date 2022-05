È ufficiale: Is Benas è la terza spiagga in Sardegna autorizzata all’accoglienza e al ritrovo dei nudisti e naturalisti. Le prime son state Porto Ferro, in provincia di Sassari, e Piscinas, nel Sud Sardegna, che è considerata la spiaggia per nudisti più grande d’Europa.

La new entry si trova nella costa centro occidentale dell’Isola, nel Comune di San Vero Milis. A portare avanti l’obiettivo son state le associazioni Sardegna Naturista e ANITA. “Siamo grati al Comune per questa delibera. La terza spiaggia inaugura un periodo che si prospetta ricco di novità e con grandi sorprese. La Sardegna non sta a guardare, ha capito le grandi prospettive di un turismo naturista consapevole e questa spiaggia è il segno di questa svolta”, hanno commentato i referenti di Sardegna Naturista Sergio Cossu e Giuseppe Ligios.

Il presidente di ANITA Giampietro Tentori ha parlato di “cambio di rotta per l’Italia” con l’auspicio che l’arrivo dell’estate porti anche tanti turisti naturisti da tutta Europa.

Sebbene le tre siano ufficialmente riconosciute, nell’Isola ne sono presenti tante altre dove si pratica il nudismo in spiaggia, come Porto Liscia, a ovest di Santa Teresa di Gallura, Feraxi Muravera, nel sud-est della Sardegna; Cala Fighera a Cagliari; Mari Pintau nel comune di Quartu Sant’Elena; Lido Orrì sulla costa orientale e precisamente a Tortolì; Capo Carbonara vicino Villasimius; Spiaggia dell’acqua dolce raggiungibile dal porto di Cala Gonone.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it