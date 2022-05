Sono due i ristoranti sardi premiati con “3 Cappelli” dalla Guida ‘I ristoranti e i vini d’Italia 2022’ targata Espresso: Dal Corsaro di Stefano Deidda, a Cagliari, e Confusion di Italo Bassi, a Porto Cervo. Entrambi stella Michelin.

È il più alto risultato ottenuto dalla Sardegna (il punteggio massimo è di 5 punti), ma sono tante le realtà gastronomiche che hanno conquistato la giuria Espresso. I ristoranti sardi selezionati nella Guida sono in tutto 25, ma salgono a 5 quelli premiati con “2 Cappelli”: lo chef carlofortino Luigi Pomata mantiene la posizione, mentre entrano per la prima volta in lista anche Hub di Macomer, I Sarti del gusto a Cagliari, Arkè a Quartu Sant’Elena, Da Achille Hotel Moderno a Sant’Antioco.

Altri 18 hanno ricevuto “1 Cappello” con quattro novità: Chiaroscuro di Marina Ravarotto a Cagliari, Duanima, sempre nel capoluogo sardo, Musciora ad Alghero, Il Purgatorio Dani e Pier Restaurant di Tempio Pausania. Riconfermati invece Il Portolano a Loiri Porto San Paolo; Somu di Arzachena-Baja Sardinia, con lo chef Salvatore Camedda, che ha appena ricevuto la stella Michelin, e sempre a Baja Sardinia il ristorante La Rocca; Coxinendi a Sanluri; Da Nicolo a Carloforte; L’Essenza Bistrot a Bosa; Su Gologone a Oliena; Al Tuguri di Alghero; Il Cormorano di Castelsardo; Hotel Golden Gate a Bortigiadas; Hotel Gabbiano Azzurro-Blu, Golfo Aranci; La Gritta, Palau; I Frati rossi a Porto Cervo; Da Giovannino a Porto Rotondo.

Confermate anche le pizzerie che hanno ricevuto il massimo riconoscimento per la Sardegna: “3 Spicchi” sono andati a Framento a Cagliari, Re/Mi a Sassari e Bosco a Tempio Pausania. Mantiene la posizione anche Sa Scolla di Cagliari con “2 spicchi”.

