È salito furtivamente su un Fiat Ducato che un panettiere di Sanluri aveva momentaneamente accostato a lato strada di fronte a un panificio. Ma al momento di partire con l’autoveicolo è stato intimorito da alcuni passanti che, facendogli intendere di averlo riconosciuto, hanno allertato le forze dell’ordine. Così, vista la mala parata, è uscito dall’abitacolo ed è fuggito a piedi.

Ieri a Sanluri, i carabinieri della locale Stazione con l’ausilio di quelli della Stazione di Furtei, hanno denunciato a piede libero per tentato furto aggravato di un autoveicolo un trentunenne cagliaritano residente ad Assemini, disoccupato, noto alle forze dell’ordine. L’uomo aveva notato il Fiat Ducato momentaneamente accostato a lato strada di fronte a un panificio in via Trieste, a Sanluri. Il mezzo aveva il motore acceso. Era stato lasciato lì dal panettiere, giusto per qualche istante. Così era salito a bordo ma nell’atto di allontanarsi col veicolo era stato notato da dei passanti che avevano allertato il numero di pronto intervento 112. Gli avevano fatto intendere di averlo riconosciuto, facendolo desistere e fuggire a piedi. Individuato subito dopo l’episodio delittuoso dai militari operanti, è stato identificato e riconosciuto dai testimoni in sede di individuazione fotografica.

