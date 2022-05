Mattinata di caos sull’asse mediano di Cagliari. A causa di un lavoro di manutenzione per la rottura di un giunto di dilatazione è stato chiuso lo svincolo per via dei Valenzani che ha creato lunghe file di automobilisti in direzione Cagliari. Per sfuggire all’ingorgo molti cercano di girare in via Jenner o in viale Marconi.

Il Comune ha fatto sapere che il giunto sarà sostituito nel più breve tempo possibile.

