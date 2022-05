Con il termine Generazione Z ci si riferisce alla generazione dei nati approssimativamente tra il 2000 e i primi anni ’10 del XXI secolo i cui membri sono generalmente figli della Generazione X (1965-1980) e degli ultimi Baby boomers.

Da quando è iniziata la guerra in Ucraina, la Z è diventata il simbolo dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Tuttavia, per gli amanti del fumetto la Z è quella di Zorro, il celebre giustiziere mascherato che lotta a Pueblo di Los Angeles durante l’epoca della California spagnola.

Filippo Martinez, oristanese, artista eclettico, rettore dell’immaginifica università di Aristan, di Zorro è innamorato. Ne rivendica la Z. E la ripropone. Il 27 e il 28 maggio, a Oristano, che come nel 1983 e nel 2004 sarà invasa dalle maschere di Zorro provenienti da tutta l’Isola. Allora si trattava di sfilare per Carnevale e per la Sartiglia. Adesso si tratta di prendersi ribaltare la guerra. Il bene vince sempre. Martinez lo sa.

