Secondo gli ultimi sondaggi di Swg, il presidente Christian Solinas è al penultimo posto della classifica di gradimento dei governatori italiani con il 28% delle posizioni favorevoli degli elettori sardi.

In prima posizione si trova il governatore veneto, Luca Zaia, con il 72% di consensi, mentre all’ultimo posto c’è il lucano Vito Bardi con il 27%.

Un duro colpo per il presidente Solinas, che non è riuscito nel corso del suo mandato a tenere ben stretto quel 47,78% delle preferenze espresse dai votanti isolani all’ultima tornata elettorale. Soprattutto in vista delle prossime elezioni regionali che si terranno nel 2024.

