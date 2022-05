“Dopo aver capitozzato 6 alberi in via Dante, gli stessi alberi sono stati completamente tagliati ed eliminati”. La denuncia è di Valerio Piga (Difensori della Natura).

“In un’intervista di qualche settimana fa, l’assessore comunale al Verde Pubblico Giorgio Angius negava che si trattassero di lavori delle ditte che operano per conto dell’amministrazione comunale e che avrebbe verificato sia l’iter e le autorizzazioni – lamenta Piga -. Al momento non si è più saputo nulla. Nei fatti il filare di Via Dante di circa 6 alberi, non c’è più”.

