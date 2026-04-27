Cagliari, caso a Bonaria: padre Efisio Schirru accusato di abusi sessuali

Una bufera giudiziaria e mediatica ha travolto Padre Efisio Schirru, 63 anni, figura di primo piano dell’Ordine dei Mercedari e volto storico della Basilica di Bonaria a Cagliari. Il religioso, già direttore di Radio Bonaria e dal 2023 Provinciale dell’Ordine, è stato pesantemente chiamato in causa durante l’ultima puntata della trasmissione televisiva “Fuori dal Coro”, su Rete 4.

Un uomo ha rotto il silenzio su un episodio risalente al 2000, quando Schirru era parroco in una chiesa di Roma. Il racconto è crudo e drammatico: la vittima ha descritto una presunta violenza sessuale consumata tra le mura della parrocchia, ricordando il senso di impotenza e il pianto che seguirono l’atto. “Chiese di fare l’amore, si spogliò e cominciò”, ha dichiarato l’uomo davanti alle telecamere di Mario Giordano. A supporto del racconto è intervenuto un testimone che ha confermato lo stato di shock del giovane subito dopo l’accaduto.

Raggiunto dagli inviati di Mediaset, Padre Schirru ha respinto l’accusa di violenza carnale, pur ammettendo implicitamente una qualche forma di contatto fisico con il giovane, ma utilizzando toni che hanno sollevato ulteriore sdegno:

La smentita: “Non ricordo di averlo mai violentato”.

Le parole che pesano: ha minimizzato l’episodio dichiarando: “Al massimo gli avrò fatto il solletico, questo lo ricordo”, aggiungendo poi un vago “vediamo un po’…” di fronte ai dettagli forniti dalla vittima.

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