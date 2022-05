Saranno sradicati perché pericolanti (classe D di propensione al cedimento con gravità estrema) sei alberi in Piazza Medaglia Miracolosa. Terminato quest’ultimo intervento di messa in sicurezza, si provvederà alla loro sostituzione nella stagione appropriata. Lo fa sapere il Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica del Comune di Cagliari che ha reso noti i principali interventi programmati per le prossime settimane. Tra questi anche la potatura di contenimento dei Ficus di Viale Merello dal lato dei numeri civici pari.

Questi i prossimi interventi programmati sul verde cittadino:

– estensione delle potatura di contenimento e di allontanamento dalle abitazioni degli esemplari di Ficus di Viale Merello, lato civici pari.

– Intervento di giardinaggio completo presso lo stabile comunale di Via Carpaccio.

– Rilievo tassonomico ed esecuzione VTA su alberi in Piazza Zedda e Piazza Sorcinelli.

– Lotta alla cocciniglia Nidularia pulvinata, a favore di lecci cittadini compresi nell’appalto di manutenzione.

– Messa in sicurezza, tramite taglio con eradicazione della ceppaia, di 6 esemplari arborei presenti nella Piazza Medaglia Miracolosa, classificati con analisi VTA in classe D di propensione al cedimento con gravità estrema. Terminato quest’ultimo intervento di messa in sicurezza, si provvederà alla loro sostituzione nella stagione appropriata.

– Riposizionamento di una fioriera di Via Santa Croce.

– Indagini sull’apparato radicale degli esemplari di Pino di Via Crespellani.

– Smontaggio e conferimento a riciclo o a discarica dei giochi non più certificabili delle aree dedicate di Via Africo e Piazza degli Artiglieri.

– Riparazione pavimentazione anti-trauma dell’area giochi di Piazza Islanda.

