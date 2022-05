Quattro persone sono rimaste coinvolte in un incidente stradale a Muravera sulla nuova strada statale 125 Variante ‘Orientale Sarda’. Il transito è temporaneamente interdetto – in entrambe le direzioni dal km 39 al km 46. Il sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha coinvolto tre veicoli in uno scontro frontale-laterale. Nell’impatto, quattro persone sono rimaste ferite.

Il traffico viene temporaneamente deviato al km 39,500 lungo la NSA 371 e la provinciale ex SS 125, ed in prossimità del km 46,800 sulla SS 387 e la provinciale ex SS 125.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, del 118 e delle Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

