È emergenza zecche nel quartiere cagliaritano di Sant’Elia. In seguito ad un esposto presentato dal consigliere comunale Marcello Polastri, ed in base ai successivi riscontri giunti dopo i sopralluoghi del Centro Antinsetti (non ultimo quest’oggi), domattina, mercoledì 25 maggio, sarà fatta l’attesissima disinfestazione del quartiere cagliaritano. Nel dettagliato esposto che Polastri ha stilato in collaborazione con gli abitanti del rione, per poi spedirlo anche all’azienda sanitaria, si fa il punto sulla presenza di numerosissime zecche e, come evidenziato con decine di immagini e video spediti dalla scorsa settimana al Centro Antinsetti della Città Metropolitana di Cagliari.

“L’invasione delle zecche necessita di un’urgentissima e non più rinviabile intervento contro insetti volanti e striscianti, con un’azione abbattente molto rapida e ad ampio raggio”, scrive Polastri.

Domani e venerdì 27 maggio il Centro Antinsetti della Città Metropolitana di Cagliari effettuerà una disinfestazione non solo alle zecche, ma anche alle blatte e ad altri insetti infestanti, come le vespe. Le zone più colpite sono infatti piazza Lao Silesu e le pendici collinari del vecchio borgo ai piedi del Forte di Sant’Ignazio.

“Tra le aree più colpite – secondo Polastri – oltre a Sant’Elia, piazza San Michele, Medaglia Miracolosa, Is Mirrionis e Villaggio Pescatori, che attendono una profonda disinfestazione”.

“Ringrazio di cuore la Polizia Municipale di Cagliari che quasi certamente presenzierà domattina a Sant’Elia, ed anche la Città Metropolitana – conclude Polastri – che sono certo, metterà in campo le sue unità, dai suoi uomini esperti e mezzi moderni per realizzare finalmente una disinfestazione massiccia, non più rinviabile, dato che di salute e tutela pubblica stiamo parlando”.

