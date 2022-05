La casa in cui è nato Berlinguer è un’antica palazzina ubicata a Sassari all’incrocio tra Viale Dante e Via Alghero: suo padre Mario la prese in affitto poco prima della sua nascita.

In questa casa, fino a oggi, non esisteva alcuna targa che ricordasse il grande politico sassarese. Ora questa mancanza è stata colmata.

Il Comune di Sassari lo ha voluto onorare e ricordare con una targa scolpita dall’artista Igino Panzino. Sobria ma efficace come era il leader del Partito Comunista Italiano.

Il sindaco Nanni Campus ha spiegato: “Un’iniziativa programmata da questa Giunta sin dal suo insediamento, tre anni fa. L’idea è quella che Sassari renda omaggio ai suoi illustri cittadini e faremo cerimonia anche per i due presidenti della Repubblica sassaresi, Antonio Segni e Francesco Cossiga. L’onestà morale e la sobrietà sono i tratti di Berlinguer che vanno riconosciuti da qualsiasi fazione politica”.

