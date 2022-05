A Sassari una maestra elementare ha chiesto ai suoi alunni di realizzare un calendario fotografico reinterpretando alcune foto simbolo del Novecento.

Ecco quella dei bambini della 4 E della elementare Sandro Pertini. È uno scatto che è una speranza: i modelli positivi esistono, e sopravvivono all’oblio con il loro sacrificio e il loro esempio.

Lo scatto originale ritrae i due magistrati simbolo della lotta alla mafia, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. È stato realizzato il 27 marzo 1992 a Palermo dal fotoreporter Tony Gentile. Si vedono i due magistrati, pochi mesi prima di essere uccisi dalla mafia, che parlano e sorridono. L’immagine in bianco e nero è diventata celebre dopo essere stata pubblicata in seguito alle stragi di Capaci e via D’Amelio. Nei decenni è diventata un’icona della lotta a Cosa Nostra.

