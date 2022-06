Sette startup innovative rappresenteranno la Sardegna nella sesta edizione di Viva Technology che si terrà a Parigi dal 15 al 18 giugno. La missione è organizzata da Sardegna Ricerche nell’ambito del suo programma di attività a favore dell’internazionalizzazione e della competitività delle imprese sarde.

Viva Technology è uno dei più importanti eventi annuali europei dedicati alla tecnologia e all’innovazione digitale che ogni anno ospita più di 13mila startup, alcune delle principali multinazionali del settore hi-tech (Google, Huawei, Amazon Web Services, IBM, Intel, Cisco, Alibaba Group, ecc.) e un fitto programma di conferenze con relatori di alto profilo.

Per l’edizione del 2022 sono previsti più di 100mila visitatori, di cui oltre 26mila in presenza, provenienti da 150 paesi. Tra i relatori di quest’anno saranno presenti Vitalik Buterin (fondatore di Ethereum), Ryan Roslansky (CEO di LinkedIn), Audrey Azoulay (DG Unesco), CZ (fondatore e CEO di Binance), Sumbul Desai (vice presidente della divisione Health di Apple) e Jane Goodall (etologa e ambientalista).

Le startup, selezionate con un avviso pubblico, sono: Billalo, Certy, Footure Lab, Funnel, Healthy Virtuoso, Livegreen e WiData. Sardegna Ricerche ha messo a loro disposizione uno spazio espositivo collettivo all’interno dell’area Startup Village. Le imprese avranno visibilità anche all’interno della piattaforma online di Viva Technology, nell’ambito dello stand virtuale di Sardegna Ricerche.

“La presenza di una qualificata rappresentanza delle startup della nostra regione, in questa e in altre manifestazioni dedicate alla tecnologia, oltre a offrire importanti opportunità alle imprese partecipanti, rafforza il profilo della Sardegna come sede di competenze tecnologiche e imprenditoriali e potenziale polo d’attrazione di imprese e investimenti”, ha detto la direttrice generale di Sardegna Ricerche, Maria Assunta Serra.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it