Sbarre di ferro che cadono dalle finestre fatiscenti. Operatori che devono passare a fianco delle zone transennate per entrare in ospedale. Ma soprattutto i pazienti ricoverati nell’Unità Spinale che stanno boccheggiando per il caldo perchè da ieri in tutto il presidio l’impianto dell’aria condizionata è guasto e potrà essere ripristinato soltanto lunedì.

L’ospedale Marino di Cagliari sta diventando una vera e propria polveriera e i pazienti e gli operatori sono allo stremo. Per resistere al caldo di questo week end – evidenziano alcuni operatori sanitari del presidio cagliaritano – i pazienti dell’Unità spinale sono stati costretti a farsi portare da casa i ventilatori.

Ecco le foto che testimoniano la situazione dell’ospedale.

