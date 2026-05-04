Cagliari, a “Fuori dal Coro” il degrado di Piazza del Carmine: tra nudità e spaccio

Il tema del degrado urbano a Cagliari arriva all’attenzione nazionale dopo un servizio della trasmissione Fuori dal Coro, andato in onda su Rete 4. Le telecamere del programma si sono concentrate in particolare su Piazza del Carmine, area del centro storico da tempo al centro di segnalazioni da parte di residenti e commercianti.

Il reportage ha raccolto testimonianze di cittadini che denunciano una situazione di disagio diffuso e criticità legate alla sicurezza e al decoro urbano. Nel corso delle riprese, la troupe televisiva ha documentato momenti di tensione, tra cui contestazioni alla presenza delle telecamere e comportamenti che hanno reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Come mostrato nel servizio, durante un’intervista a un uomo già noto alle forze dell’ordine e protagonista di vari episodi di disordine, alcune persone presenti hanno reagito con ostilità alla presenza della troupe, con uno di questi che è arrivato a lanciare oggetti e a creare situazioni di forte tensione.

Nel servizio vengono inoltre evidenziati episodi di degrado e spaccio, con comportamenti problematici in pieno giorno. Uno di questi ha visto due donne intente a denudarsi in mezzo alla piazza, come se niente fosse.

Durante le riprese è stato richiesto l’intervento delle autorità. Dopo un primo contatto con la Polizia Locale, che non è intervenuta ma ha “rimbalzato” la giornalista ai Carabinieri, sul posto è intervenuta una pattuglia dell’Arma per riportare la situazione sotto controllo. All’arrivo dei militari, le persone coinvolte si sono allontanate.

La situazione di Piazza del Carmine si inserisce in un contesto più ampio di discussione sul degrado urbano e sulla gestione degli spazi pubblici nel centro cittadino. Il servizio televisivo ha ora offerto un’imbarazzante cartolina per la città.

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