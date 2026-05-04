Mina promuove Caprile: “L’anno prossimo voglio vederlo protagonista in Nazionale”

"Sono orgoglioso di giocare per il Cagliari, siamo un gruppo unito ed è la cosa più importante", ha aggiunto il difensore colombiano

Yerry Mina, difensore del Cagliari ed Mvp del match dello stadio Dall’Ara contro il Bologna terminato 0-0, ha promosso il compagno di squadra Elia Caprile in ottica Nazionale italiana.

“Il prossimo anno voglio vedere Elia protagonista con la Nazionale italiana, se lo merita, è davvero forte. Il Mister ci ha sempre trasmesso grande fiducia, siamo una squadra forte: ora pensiamo alla prossima gara, davanti al nostro pubblico”, dichiara il centrale difensivo a Dazn.

“Sono orgoglioso di giocare per questo Club, ci alleniamo bene, siamo un gruppo unito. E questa è la cosa più importante. Sin qui abbiamo fatto un grande campionato, sappiamo qual è il nostro obiettivo e vogliamo raggiungerlo. A giugno voglio giocare il Mondiale con la mia Colombia”.

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