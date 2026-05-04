Sant’Efisio rientra a Cagliari, oggi lo scioglimento del voto

Si conclude oggi, 4 maggio, il tradizionale pellegrinaggio di Sant’Efisio, che farà ritorno a Cagliari nella storica chiesa di Stampace. Un momento particolarmente atteso dai fedeli, che segna la chiusura dell’importantissimo rito religioso.

Dopo aver attraversato località simboliche come Giorgino, Su Loi, Villa d’Orri, Sarroch, Villa San Pietro, Pula e Nora, il simulacro rientra nel capoluogo con la processione prevista nel pomeriggio.

In serata il Santo farà ritorno nella sua chiesa, dove entro la mezzanotte si terranno la Benedizione Eucaristica e lo scioglimento del voto, momento culminante della celebrazione. Ad accompagnare il corteo saranno numerosi fedeli, riuniti in un clima di raccoglimento e preghiera.

Modifiche alla viabilità

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della processione, il Servizio Mobilità del Comune di Cagliari ha disposto alcune variazioni alla circolazione, aggiornando quanto previsto dall’ordinanza precedente.

Dalle 17 alle 24 sarà in vigore il divieto di transito sul Ponte della Scafa e in diverse vie del centro, tra cui via Roma (lato portici), Largo Carlo Felice, Corso Vittorio Emanuele II, piazza Yenne e via Sant’Efisio, oltre ad altre arterie strategiche.

Ulteriori restrizioni scatteranno dalle 19 alle 24 anche nel viale La Plaia, una delle principali direttrici di accesso alla città.

Le autorità invitano cittadini e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a pianificare per tempo gli spostamenti, al fine di ridurre i disagi e garantire il regolare svolgimento della manifestazione.

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