Volo salvavita da Cagliari a Venezia, grave un 68enne

Intervento d’emergenza nella notte per un uomo di 68 anni, trasportato d’urgenza da Cagliari a Venezia grazie a un velivolo dell’Aeronautica Militare.

Il paziente, ricoverato presso l’Ospedale Brotzu e in imminente pericolo di vita, necessitava di un trasferimento immediato verso l’Azienda Ospedale-Università di Padova per ricevere cure specialistiche.

La richiesta è partita dalla Prefettura di Cagliari ed è stata gestita dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano, che ha attivato il 31° Stormo di Ciampino, reparto specializzato nei trasporti sanitari urgenti.

Il volo è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, come previsto dalle procedure per l’impiego dei velivoli di Stato.

Dopo il decollo da Ciampino, il velivolo Gulfstream G650 ha raggiunto Cagliari, dove il paziente è stato imbarcato insieme a un’équipe medica. Il trasferimento si è concluso poco dopo le 3:30 con l’atterraggio a Venezia. Ad attendere l’uomo c’era un’ambulanza che ha provveduto al trasporto immediato verso la struttura ospedaliera di Padova per il ricovero.

L’operazione rientra nelle attività di supporto alla collettività svolte dall’Aeronautica Militare, che garantisce trasporti sanitari urgenti per pazienti in condizioni critiche, assicurando rapidità e coordinamento tra istituzioni civili e militari.

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