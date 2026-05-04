Fdi contro la Giunta Zedda: “Piazza del Carmine ricovero di spacciatori e criminali”

Il caso del degrado a piazza del Carmine a Cagliari approda alla ribalta nazionale. Un servizio della trasmissione di Rete 4, “Fuori dal coro”, ha mostrato immagini crude dello storico spazio urbano, innescando una durissima reazione politica da parte del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Corrado Meloni. Quella che un tempo era un salotto cittadino viene oggi descritta come una “ferita aperta” nel cuore del capoluogo sardo.

Secondo l’esponente dell’opposizione, la piazza è ormai ostaggio di fenomeni di criminalità diffusa. Meloni descrive una realtà quotidiana fatta di spaccio e presenza di soggetti pericolosi attivi a ogni ora del giorno. “Le brevi parentesi domenicali, in cui si cerca di restituire un briciolo di decoro, non bastano a nascondere una gestione fallimentare,” ha dichiarato il consigliere, sottolineando come l’insicurezza stia allontanando residenti e turisti, affossando le attività commerciali della zona.

La polemica investe direttamente l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Zedda. Meloni accusa la maggioranza di aver adottato scelte “ideologiche” che avrebbero favorito l’attuale situazione di abbandono:

Rimozione dei divieti: La cancellazione delle norme contro il bivacco e l’accattonaggio è indicata come la causa principale del peggioramento estetico e sociale delle piazze.

Abbassamento della guardia: Secondo FdI, la giunta avrebbe rinunciato a presidiare attivamente il territorio, trasformando il centro in un luogo percepito come ostile.

Per uscire dall’impasse, Corrado Meloni chiede un cambio di rotta immediato. La proposta è quella di ripristinare rigorose norme di convivenza civile e, soprattutto, di avviare una collaborazione strutturata tra il Comune, la Prefettura e la Questura. L’obiettivo è una “riconquista” del territorio che restituisca piazza del Carmine alla libera e sicura fruizione dei cittadini cagliaritani.

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