Quattordici fogli di carta ingiallita dal tempo, scritti ordinatamente lasciando spazio per le correzioni. In calce la firma del fondatore del Partito Comunista, Antonio Gramsci, allora ventenne. I tre scritti giovanili inediti di Antonio Gramsci – come annuncia il giornalista Gad Lerner su Il Fatto Quotidiano – sono stati ritrovati tra le carte dell’ex dirigente comunista milanese Francesco Scotti. Ora saranno donati alla Fondazione Gramsci, che ne ha confermato l’autenticità.

