Guardia di Finanza: congelati agli oligarchi russi beni per 500 milioni

Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina le Fiamme Gialle hanno individuato in Sardegna ville, terreni, quote societarie e auto di lusso intestati a sette oligarchi colpiti dalle sanzioni Ue