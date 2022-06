A partire da domenica e per almeno i successivi due giorni, le temperature subiranno un generale progressivo aumento. Principalmente nei valori massimi, risulteranno anche molto elevate, cioè superiori a 37° C, e localmente maggiori di 40° C.

Così l’avviso di condizioni meteorologiche avverse diffuso dalla Protezione Civile per alte temperature, valevole dalle ore 12 di domenica 26 alle ore 15 di martedì 28 giugno.

In casa – spiega l’avviso – proteggersi dal calore del sole con tende o persiane. In genere, consumare pasti leggeri e mangiare molta frutta, bere adeguatamente evitando bevande alcoliche e caffeina. Indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro e evitare le fibre sintetiche. Se in casa ci sono persone malate, fare attenzione che non siano troppo coperte. I soggetti a rischio sono: le persone anziane e/o non autosufficienti o convalescenti, le persone che assumono regolarmente farmaci, i neonati e i bambini piccoli, chi fa esercizio fisico o svolge un lavoro intenso all’aria aperta.

