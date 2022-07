Centrotrentanove anni fa, esattamente il 2 luglio del 1883, nasceva a Nuoro lo scultore Francesco Ciusa. Il più grande nato in Sardegna, ma completamente dimenticato dalle due città dell’Isola a cui è stato legato: Nuoro e Cagliari.

A Nuoro il Museo che ospita le sue opere è da tempo chiuso, nonostante, spiega alla Nuova Sardegna Pietro Ciusa, nipote dell’artista nuorese e presidente della Fondazione Francesco Ciusa,”senza l’apertura del museo non si può rilanciare la figura e l’opera dell’artista, che ha avuto un ruolo fondamentale nell’Atene sarda”. Ma anche Cagliari non ricorda che La madre dell’ucciso, l’opera più importante di Ciusa, si trova proprio nella sua Galleria Comunale d’arte dei Giardini Pubblici. E che Ciusa a Cagliari ha vissuto e lavorato.

Amico di Giuseppe Biasi, Francesco Ciusa credeva nell’arte come strumento di rivalsa delle classi più deboli. Per questo si mise a raccontare la Sardegna attraverso opere forti, crude e originalissime. La madre dell’ucciso, del 1907, fu esposta alla Biennale di Venezia e acclamata come un capolavoro. È a Cagliari, dove vive, che Biasi inizia a produrre i suoi Cainiti, opere volte a mostrare la vita nella Barbagia più autentica e reale. Sempre a Cagliari nel 1919 nasce la Società per l’Industria Ceramica Artistica (SPICA), una manifattura di piccole ceramiche che resterà attiva per più di dieci anni. A Cagliari che Biasi morirà nel 1949. Ma qualcuno lo ricorda?

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it