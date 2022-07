“Per il Partito Democratico è arrivato il momento di iniziare una stagione di orgoglio. Affidiamo alle nostre strutture attualmente in carica, quelle nazionali e quelle locali, il compito di indire subito il congresso regionale. Un Pd senza una vita democratica è un controsenso”. Così Roberto Deriu, consigliere regionale del Partito Democratico, intervenuto durante l’incontro tra i dirigenti dem sardi svoltosi oggi venerdì 8 luglio presso la sede del Pd Sardegna, in via Emilia a Cagliari.

Un momento di confronto durante il quale sono stati affrontati diversi temi in vista dei prossimi appuntamenti, tra cui il congresso regionale, in programma entro la fine dell’anno, come annunciato dal segretario nazionale Enrico Letta. I lavori sono stati introdotti dal segretario regionale Emanuele Cani e conclusi dal commissario ad acta Enrico Borghi e dal coordinatore della segreteria nazionale Marco Meloni.

“Mettiamo da parte il sentimento di pericolo rispetto alla situazione attuale, dovuto al rischio di farci contagiare dall’inerzia della giunta Solinas – ha affermato Deriu -. Impegniamoci tutti per la causa comune, è da oltre un anno che non si riesce a far funzionare il partito in modo democratico. Per questo motivo è fondamentale programmare subito il congresso regionale e scongiurare l’eventualità che non ci siano, ancora una volta, dei candidati”.

“È un nostro dovere – conclude Deriu – restituire alla Sardegna una vera alternativa all’attuale governo dell’inerzia, dell’impreparazione e dell’incapacità che la sta affliggendo”.

