Il Comune di Bonnanaro promuove l’iniziativa “Case a un euro” per contrastare lo spopolamento, che anno dopo anno minaccia i centri più piccoli e periferici della Sardegna.

Dopo un’attenta analisi del fenomeno, nei giorni scorsi, la Giunta comunale ha approvato una delibera che consente di acquistare le case a una cifra simbolica di un euro, per riqualificarle e renderle convenienti per chi volesse decidere di vivere nel paese di poco più di 900 abitanti in provincia di Sassari.

L’obiettivo è destinare gli edifici in disuso o in stato di abbandono a finalità abitative, turistico ricettive o commerciali, dato che ormai sugli stessi immobili gravano oneri e doveri di risanamento o di messa in sicurezza. In cambio, chi deciderà di occuparsi delle case, avrà l’obbligo di ristrutturare e mantenere in buono stato l’edificio acquistato.

La procedura sarà valida per tre anni ed è volta a verificare e acquisire la disponibilità da parte dei proprietari; alla cessione a prezzo simbolico degli edifici a privati, agenzie, società o associazioni disponibili a investire nel progetto di recupero e valorizzazione del centro storico.

