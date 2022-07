Ormai la vacanza non è tale se ogni minuto non viene documentato fotograficamente e postato in tempo reale sui social network. Ogni vacanziero che si rispetti esibisce le sue ferie indimenticabili sui profili social, con lo scopo – spesso malevolo – di suscitare l’invidia e il risentimento dei suoi amici, parenti e colleghi di lavoro che non possono permettersi le sue scorribande. Ecco che gambe più o meno piacevoli fanno bella mostra davanti a specchi d’acqua azzurrissimi, escursionisti posano su rocce a strapiombo su panorami mozzafiato, villeggianti scoprono paesini pittoreschi e colorati che irradiano armonia. Il tutto immortalato nelle foto in cui si staglia la figura del vacanziero sorridente.

Ma quali sono le località italiane infallibili. Quelle che se fotografate sono in grado di collezionare like a profusione, galvanizzando l’ego del villeggiante? E’ il settimanale Grazia a porsi questa domanda, stilando la classifica delle cinque destinazioni top dove andare in vacanza in Italia per fare foto da pieno di like su Instagram.

“Da nord a sud, sappiamo che l’Italia ha tantissime bellezze tutte da scoprire. Ma dove andare in vacanza per fare foto stupende? – si legge sul settimanale – Ognuna delle venti regioni del nostro Bel Paese offre luoghi incredibili, panorami mozzafiato da ammirare con incanto e con fotocamera (o smartphone) in mano.

Ed ecco che al quinto posto della top 5 delle destinazioni più instagrammabili Grazia inserisce la spiaggia rosa di Budelli che peraltro oggi non è più accessibile – se non con le imbarcazioni a una congrua distanza di sicurezza – dopo anni di saccheggi di sabbia rosa da parte dei turisti.

“Sembra un paradiso tropicale lontano ore e ore da casa – si legge sul settimanale -. E invece si trova in Sardegna, più precisamente a Budelli, nell’arcipelago de La Maddalena. Frutto di delicati fenomeni naturali, la sabbia deve il suo particolare colore caratteristico ai piccolissimi frammenti di corallo, granito, conchiglie e gusci calcarei di cui è ricca. Autentico capolavoro della natura, la spiaggia rosa è in grado di regalare emozioni indimenticabili e fotografie incredibili”.

Ovviamente, a patto che la si guardi rigorosamente da lontano.

Nella top 5 delle località più instagrammabili figurano anche le Cinque Terre, in Liguria, la Grotta della poesia, in Puglia, Montalcino e la Cappella della Vitaleta, in Toscana e Positano, in Campania (az).

