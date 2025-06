Sardegna, vacanze da salasso: è la destinazione più cara d’Italia

Le vacanze in Sardegna si confermano le più costose rispetto al resto d’Italia. Questo è ciò che è emerso da una ricerca realizzata da Assoutenti e riportata dall’Ansa.

L’associazione di tutela dei consumatori ha analizzato il periodo di Ferragosto, comparando prezzi di eventuale viaggio più hotel per una famiglia di 4 persone.

7 notti in un hotel a tre stelle dal 9 al 16 agosto a Baja Sardinia costano un minimo 2.681 euro, ma si arriva anche ai 2.870 di Golfo Aranci, e almeno 3.015 euro a San Teodoro.

Altissimo anche il costo dei traghetti da e per l’Isola. Considerando sempre una famiglia di quattro persone con auto al seguito si spendono 1.343 sulla tratta Civitavecchia-Olbia, 1.363 euro sulla Genova-Porto Torres, 1.197 euro per la Livorno-Olbia, 1.005 euro per il collegamento Civitavecchia-Porto Torres: un aumento in media del +9,7% rispetto lo stesso periodo del 2024.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it