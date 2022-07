Sono tutte in volo, le ultime sette aquile del Bonelli rilasciate in Sardegna grazie al progetto Aquila A-Life Cinque di loro (2 siciliane e 3 spagnole) sono ancora in Planargia (qui la foto tratta dalla pagina FB dell’Agenzia Forestas del maschio chiamato “Bandideddu”) e continuano ad aggirarsi nei pressi della voliera di rilascio, dove per qualche tempo avranno un posatoio con un po’ di cibo “di supporto”. Appena sarà fresco gli esemplari voleranno ad esplorare l’Isola.

“La Sardegna è grata per il ritorno di questa specie, estinta nell’Isola decenni fa e ora riportata nei nostri cieli in stretta collaborazione con Ispra – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e con il fondamentale supporto del Comune di Bosa – scrive l’agenzia Forestas. Di questi temi si parlerà nel dettaglio a settembre, in un convegno a Cagliari, dove saranno presentati i risultati del progetto A-Life.

