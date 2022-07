Il patron del Geovillage, Gavino Docche, resta in carcere. La decisione è stata presa dal Tribunale del riesame di Sassari, confermando la decisione della Gip di Tempio Pausania, Caterina Interlandi.

L’arresto risale al 28 giugno scorso, quando il noto imprenditore è stato portato nel penitenziario di Bancali con l’accusa di bancarotta fraudolenta per il fallimento da 158milioni di euro delle quattro società con cui ha realizzato e gestito il mega resort.

Durante l’interrogatorio di garanzia del 30 giugno scorso, Docche si era detto “sorpreso” per l’arresto con custodia cautelare, necessaria per il Gip per il pericolo di reiterazione del reato.

