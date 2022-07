Aveva solo 23 anni la vittima del terrificante incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato 23 luglio sulla strada provinciale tra Ortacesus e Selegas.

Il centauro si chiamava Daniele Pitzalis, era di Guasila e viaggiava in sella a una moto che è uscita fuori strada per cause ancora da accertare.

Inutile l’intervento dell’ambulanza medicalizzata di Senorbì, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

